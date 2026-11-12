Pasar muchas horas sentado: ¿por qué conviene levantarse y moverse?

Pasar varias horas frente a una computadora, trabajar en una oficina o permanecer sentado mientras se utiliza el teléfono celular son actividades comunes en la vida diaria. Sin embargo, cuando estos hábitos se prolongan sin suficiente movimiento, pueden representar un riesgo para la salud.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que mantener niveles elevados de sedentarismo está relacionado con una mayor probabilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y otros problemas de salud.

Permanecer mucho tiempo en la misma posición también puede ocasionar molestias musculares, rigidez y sensación de pesadez en las piernas. El movimiento de los músculos, especialmente al caminar, favorece el retorno de la sangre desde las extremidades inferiores hacia el corazón.

La buena noticia es que no necesitas realizar entrenamientos intensos para comenzar a cambiar este hábito. Levantarte de tu asiento, caminar unos minutos, estirar las piernas o realizar movimientos suaves durante la jornada son acciones sencillas que ayudan a interrumpir los periodos prolongados de inactividad.

Como estrategia práctica, puedes intentar hacer una pausa de movimiento cada 30 a 60 minutos. Aunque no existe un intervalo obligatorio establecido por la OMS, interrumpir con frecuencia el tiempo sentado es una recomendación útil.

Además, los especialistas recomiendan que las personas adultas acumulen entre 150 y 300 minutos de actividad física moderada por semana, como caminar a paso ligero, andar en bicicleta o bailar.

Incorporar estos hábitos puede favorecer la condición física, el bienestar emocional y la salud a largo plazo.