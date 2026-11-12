¡16 invitados a la Liguilla!

Andrés A. Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Luego de disputarse las 14 jornadas de la temporada regular, quedaron definidos los 16 equipos que buscarán el campeonato de la categoría Ascenso de Veteranos de la Liga La Cima Fut7, al conseguir su clasificación a los Octavos de Final.

SinFu Praderas cerró como el mejor equipo del torneo al sumar 40 puntos y convertirse en el único conjunto invicto de la competencia, con un impresionante registro de 13 victorias y un empate.

En la segunda posición terminó Buitreranos, con 39 unidades, seguido por Majo Sound FC, que aseguró el tercer puesto con 34 puntos, mientras que Tercer Tiempo Veteranos ocupó el cuarto escalón con 30.

Una de las sorpresas del certamen fue Perros del Mal, que se convirtió en el caballo negro al escalar hasta la quinta posición con 28 unidades, misma cantidad que Real Victoria Regenerado, que finalizó sexto.

Por su parte, La Muguiza FC y Lady’s Gym cerraron con 26 puntos cada uno, asegurando su presencia entre los ocho mejores equipos de la clasificación general.

En la novena posición se ubicó SERTEL VIC, con 24 unidades, seguido por La Banquita FC, que acumuló 22, mientras que Deportivo Aguilar consiguió su boleto a la fase final con 19 puntos.

La parte baja de la clasificación quedó integrada por Legión 80, con 18 unidades, además de Deportivo 23, Mantenimiento FC, La Razza y Pato Hamburguesas FC, que finalizaron con 16 puntos cada uno.

Con los 16 invitados definidos, todo está listo para el arranque de los Octavos de Final, donde los equipos buscarán mantener vivas sus aspiraciones de conquistar el título de la categoría Ascenso de Veteranos.