Van a gira por Sudamérica Manuel Garza y David Paz

Cd. Victoria, Tamaulipas.– Los jugadores del Club Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, José Manuel Garza Contreras y David Alejandro Paz Galván, han sido incluidos en la lista definitiva de la Selección Liga Premier que realizará una gira por Sudamérica del 14 de noviembre al 13 de diciembre.

Así lo dieron a conocer la propia Liga Premier y la Federación Mexicana de Futbol, al confirmar la convocatoria de los futbolistas originarios de Ciudad Victoria en el marco del proyecto denominado Estrellas Premier, quienes deberán presentarse el próximo sábado en la Ciudad de México para iniciar su concentración y posteriormente emprender el viaje al cono sur.

El selectivo de la Liga Premier sostendrá una serie de encuentros ante diversos representativos, programados en distintas ciudades de Uruguay y Argentina, como parte de una gira que se extenderá por casi un mes.

De acuerdo con lo informado por la Liga, el objetivo de esta gira es proyectar a nivel internacional el talento con el que cuenta esta categoría del futbol mexicano.

Para el Club Correcaminos, esta convocatoria representa una oportunidad para proyectar la calidad de los futbolistas tamaulipecos formados en el equipo de la UAT, aspecto que ha sido establecido como una prioridad por el rector de nuestra Máxima Casa de Estudios, M.V.Z. Dámaso Anaya Alvarado, quien ha brindado su total respaldo a los futbolistas que integran la institución azulnaranja en todas sus categorías.