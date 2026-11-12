¡Ximena y Beto al ‘Tri’!

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El talento victorense tendrá presencia internacional luego de que Ximena Rico Sánchez y Mario Alberto Hernández fueran convocados al Team MX Flag Football para disputar el torneo International Superflag Invitational, que se celebrará los días 12 y 13 de diciembre en Dallas, Texas.

De acuerdo con la lista oficial de convocados, la receptora Ximena Rico Sánchez recibió por segunda ocasión el llamado para representar a México en la categoría Under 12 Femenil, consolidándose como una de las promesas del tochito bandera.

Por su parte, Mario Alberto Hernández tendrá su primera experiencia con el combinado nacional en la categoría Under 14 Varonil, donde se desempeñará en la posición de quarterback, con la responsabilidad de dirigir la ofensiva mexicana.

El International Superflag Invitational reunirá a destacados clubes de Estados Unidos y Canadá, así como a selecciones de distintos países de Latinoamérica, convirtiéndose en un importante escaparate para el talento juvenil.

Además de la competencia internacional, el evento contará con un College Showcase (exhibición universitaria), dirigido a jugadoras de entre 13 y 18 años, quienes tendrán la oportunidad de mostrar sus habilidades ante representantes del ámbito universitario.

De esta manera, los dos deportistas victorenses buscarán poner en alto el nombre de Tamaulipas y México en una competencia que reunirá a algunas de las principales promesas del flag football.