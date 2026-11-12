Van Vaqueros por bicampeonato en Interfacultades UAT Zona Centro de beisbol

Ricardo Flamarique

Victoria, Tamaulipas.- Los Vaqueros de la Facultad de Ingeniería y Ciencias buscarán refrendar el título de campeones, que ostentan en el beisbol varonil de los Juegos Deportivos Interfacultades Zona Centro de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en la final que será programada oficialmente este jueves, teniendo como rival a los Dragones de la Unidad Académica Multidisciplinaria Mante.

Según el calendario de juegos del Interfacultades UAT Zona Centro 2026, originalmente la final estaba programada para este viernes 13 de noviembre a las 11:00 de la mañana en el Parque de Beisbol Praxedis Balboa de la Villa Olímpica Tamatán, no obstante, las condiciones climatológicas que imperarán este jueves 12, en la capital tamaulipeca, podrían obligar la postergación de la contienda para la próxima semana.

En lo que fue la ronda Semifinal, los Vaqueros batallaron, pero al final superaron 3 carreras por una, a los Zorros de la Facultad de Comercio y Administración Victoria, mientras que Dragones de la UAM Mante sometieron 7-4 a los Búhos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria.

Cabe señalar que los Vaqueros, dirigidos por el coach Erick Maldonado llegan invictos a esta final, con 4 triunfos en fila, incluyendo la Semifinal, mientras que los Dragones, al mando de Remigio Calderas, acuden con saldo de 3-1, siendo los flamantes campeones los que les propinaron la única derrota en la ronda clasificatoria.

Fue en la jornada inaugural en la que se enfrentaron Vaqueros y Dragones, con pizarra final a favor de los Vaqueros de 8 carreras por cero, antecedente que, aunado a la condición de locales, pone a la novena de la FIC como amplio favorito para adjudicarse el bicampeonato.

Este jueves harán oficial, el lugar, hora y fecha en la que se disputará la gran final.