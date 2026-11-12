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Si se confirma uso de escudos humanos, sería terrorismo: Gerardo Peña

  • jueves, 12 de noviembre de 2026

Por José Gregorio Aguilar

Jueves 12 de noviembre del 2026

El coordinador de los diputados locales del PAN, Gerardo Peña Flores, sostuvo que será fundamental esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de la menor Aranza en Matamoros y determinar si grupos criminales utilizaron civiles como escudos humanos para obstaculizar la acción de las autoridades.

Consultado sobre las recientes declaraciones del fiscal general de Justicia de Tamaulipas, Eduardo Govea Orozco, quien reveló que una de las hipótesis que se analiza dentro de la investigación por la muerte de la menor Aranza contempla la posible utilización de civiles, familias e incluso menores de edad por parte de grupos criminales para obstaculizar acciones de seguridad, el legislador panista sostuvo que, de confirmarse esa circunstancia, se estaría ante actos de terrorismo.

El diputado señaló que la investigación debe llegar a fondo para conocer exactamente cómo ocurrieron los hechos y establecer responsabilidades.

“De confirmarse serían acciones de terrorismo”, afirmó.

Peña Flores argumentó que este tipo de prácticas únicamente benefician a los generadores de violencia, ya que buscan inhibir la actuación de las fuerzas de seguridad mediante la utilización de población civil en situaciones de riesgo.

Explicó que una de las consecuencias de estas acciones sería que los cuerpos de seguridad enfrenten mayores restricciones al momento de responder ante eventos violentos por el riesgo de afectar a personas ajenas a los hechos.

“En caso de que se estén utilizando niños o civiles como escudos, lo que sucede es que se inhibe la acción de la justicia, ya que seguramente las fuerzas del orden la pensarían dos o más veces antes de accionar en futuros enfrentamientos”, expresó.

Por ello, insistió en la importancia de esperar los resultados de las investigaciones para determinar si existió o no este tipo de conducta en el caso ocurrido en Matamoros.

Cabe recordar que la menor Aranza perdió la vida tras resultar herida por un disparo durante hechos registrados en Matamoros. Actualmente la FGJ mantiene abierta una investigación para esclarecer cómo se desarrolló la secuencia de acontecimientos y determinar las responsabilidades correspondientes.

 

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