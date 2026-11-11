Piden auditar y calibrar medidores de agua ante cobros excesivos a usuarios: Gerardo Peña Flores

Por: José Medina

Ante las constantes quejas ciudadanas por incrementos injustificados en los recibos de agua potable, Gerardo Peña Flores propuso solicitar a las COMAPAS estatales y municipales la realización de auditorías de desempeño y calibración profesional de los medidores, a fin de garantizar mediciones precisas y proteger la economía de las familias.

El legislador señaló que en diversos municipios se han presentado casos de usuarios que, manteniendo los mismos hábitos de consumo, reciben cobros considerablemente superiores de un mes a otro, lo que representa un impacto importante para sus finanzas familiares.

Como ejemplo, expuso que una persona acostumbrada a pagar alrededor de 250 pesos bimestrales puede recibir un siguiente recibo de 480 pesos, situación que genera preocupación entre los usuarios ante la falta de certeza sobre la medición real del consumo.

Por ello, mediante un punto de acuerdo, planteó que las COMAPAS lleven a cabo revisiones técnicas de los medidores para verificar que funcionen correctamente y cumplan eficazmente con su propósito y descartar los comúnmente llamados “caballazos” Explicó que factores como la acumulación de sedimentos, sarro y otras condiciones en las tuberías pueden influir en el suministro, por lo que resulta necesario contar con instrumentos de medición confiables que permitan esclarecer cada caso.

Peña Flores también propuso que, cuando se compruebe que un medidor registró incorrectamente el consumo, se reconozca un saldo a favor del usuario y este pueda descontarse de los recibos posteriores.

El objetivo, enfatizó, es evitar cobros indebidos, brindar certeza a los usuarios del servicio de agua potable y garantizar justicia económica para las familias que pudieran estar siendo afectadas por mediciones incorrectas.

“Se trata de proteger la economía familiar y garantizar que la ciudadanía pague realmente por el agua que consume”, es el sentido de la propuesta presentada por el legislador.