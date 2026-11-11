Mirto FC asume el liderato de la categoría Plata

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con su victoria sobre Carnicería Liberal y una combinación de resultados a su favor, Mirto FC se apoderó del liderato de la categoría Plata de la Liga Regional de Futbol de Veteranos.

El conjunto de Mirto FC llegó a 71 unidades, producto de 22 victorias, cinco empates y apenas dos derrotas, números que lo colocan en la cima de la clasificación, desplazando al segundo puesto a Carnicería Liberal, que se quedó con 68 puntos.

En la tercera posición aparece El Rebaño FC, equipo que ha comenzado a perder terreno en la lucha por los primeros lugares, mientras que FOVISSSTE ocupa el cuarto sitio con 54 unidades. Más abajo se encuentran Cementeros y FOVO FC, ambos con 50 puntos.

En la parte media de la clasificación se ubica Clásicos FC con 45 unidades, seguido de Corpus FC con 43 y Ex Hacienda Tamatán, que acumula 36 puntos.

Por su parte, Libercol comienza a rezagarse con 27 unidades, mientras que Caminera FC y Mundo FC registran 22 puntos cada uno. Diablos Tamatán aparece más abajo con 19.

En el fondo de la tabla se mantiene Deportivo Lara, con apenas cuatro unidades, mientras que Gestoría Álvarez ocupa el último puesto, sin conocer todavía la victoria en el campeonato.