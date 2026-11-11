Luchadora independiente queda noqueada tras recibir fuertes patadas en el rostro durante una función

Un momento de preocupación se vivió durante una función de lucha libre, luego de que la luchadora independiente Jessy Jackson (que ha tenido participación en la AAA) quedara noqueada tras recibir varias patadas directamente en el rostro durante su combate.

El incidente fue captado en video y difundido por la cuenta de Primera Caída Mty, cuya descripción señala que el intercambio de golpes terminó con Jackson en K.O. Las imágenes muestran la intensidad del castigo recibido por la luchadora y el momento que generó inquietud entre los presentes.

Jessy Jackson recibió fuertes patadas en el rostro

Durante el enfrentamiento, Jessy Jackson recibió un impacto de patadas en el esquinero del ring que impactaron directamente en su cara. La secuencia terminó con la luchadora sin poder continuar de inmediato, por lo que el episodio fue descrito como un nocaut.

Seguido su rival, procede a cubrirla, pero el referi, sin darse cuenta del estado de la gladiadora brianica, siguió el combate, acabando unos minutos después por una sumisión e inmediatamente ingresaron los paramédicos para revisarla.