San Fernando será sede del Estatal de Beisbol de Primera Fuerza

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El municipio de San Fernando será sede del Campeonato Estatal de Beisbol de Primera Fuerza, que se disputará del 4 al 6 de diciembre, bajo la organización de la Asociación de Beisbol Amateur de Tamaulipas, en coordinación con la Liga Interejidal que encabeza Gilberto Reyes.

El presidente de la Asociación, Luis Armando Quintanilla Hernández, dio a conocer que ya fue lanzada la convocatoria oficial, dirigida a las ligas afiliadas al organismo para que participen en esta competencia que reunirá a los mejores representativos del estado.

De acuerdo con las bases del torneo, cada equipo podrá registrar un máximo de 24 jugadores, además de su cuerpo técnico y un delegado, quien deberá asistir a la junta previa programada para el viernes 4 de diciembre, a las 12:30 horas, en las oficinas del Parque de Beisbol.

Quintanilla Hernández destacó que se espera una importante participación de las ligas de la frontera norte y de la zona sur de Tamaulipas, regiones que tradicionalmente cuentan con representativos competitivos en esta categoría.

En cuanto a Ciudad Victoria, su participación permanece en duda, debido a que todavía no se ha confirmado el registro de algún representativo de la capital tamaulipeca.

El campeonato reunirá a equipos de distintas regiones del estado, que buscarán conquistar el título de Primera Fuerza en una de las principales competencias del beisbol amateur de Tamaulipas.