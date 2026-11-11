CANACO Victoria prepara su primera carrera atlética de 5 y 10K

Ricardo Flamarique

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con distancias de 5 y 10 kilómetros, la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) de Ciudad Victoria llevará a cabo su primera carrera atlética el próximo domingo 22 de noviembre, evento que busca reunir a corredores de diferentes edades en una jornada de convivencia y actividad física.

La competencia tendrá como punto de salida y meta las instalaciones de la Agencia Nissan Victoria, donde las actividades comenzarán a las 6:30 de la mañana con la activación física, mientras que el disparo de salida está programado para las 7:00 horas.

De acuerdo con la convocatoria, la carrera contará con las ramas varonil y femenil, divididas en cuatro categorías: hasta 30 años, de 31 a 40, de 41 a 50 y de 51 años en adelante.

Uno de los principales atractivos será la bolsa de premiación económica para los mejores corredores de ambas ramas en la clasificación general, otorgándose 4 mil pesos al primer lugar, 2 mil al segundo y mil pesos al tercero.

De esta manera, la premiación contempla un total de 14 mil pesos en efectivo, distribuidos entre los tres primeros lugares generales de las ramas varonil y femenil.

El costo de inscripción será de 350 pesos por participante, cantidad que incluye el kit de corredor, que promete ser de lujo. Además, los organizadores contemplan una rifa de regalos entre los asistentes.

Esta primera edición de la Carrera CANACO Victoria 2026 contará con el respaldo de diferentes patrocinadores locales y autoridades municipales como estatales, quienes se han sumado a la iniciativa para impulsar la práctica deportiva y promover la participación de la comunidad.

Los interesados en formar parte de esta competencia podrán solicitar mayores informes a través de las redes sociales oficiales de la CANACO, además del código QR incluido en la convocatoria oficial del evento.