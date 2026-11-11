Búhos Tampico y Dragones tramitan pasaporte a playoffs en Novatos de LUFAUAT

Ricardo Flamarique

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Tras los resultados generados en la Semana 4 de la Temporada 2026, Liga Universitaria de Futbol Americano de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, quedaron definidos 3 de los 4 invitados a la “fiesta grande” de la Categoría Novatos, destacando el invicto y campeón vigente de la división, Búhos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Tampico (FADYCS).

El equipo dirigido por el coach Gabriel Córdova Lemus, concluyó su participación, invicto (4-0), en primer lugar del Grupo Sur y ahora se prepara para recibir en Semifinal al que resulte segundo del Grupo Norte, rival que se definirá en la Semana 5, última del torneo regular, precisamente en la que descansan los de la FADYCS.

El otro que también tramitó su pasaporte a playoffs el fin de semana, fue Dragones de la Unidad Académica Multidisciplinaria Mante, que avanza en segundo lugar del mismo sector, pero con el duelo ante Mulos Salvajes por resolver, por lo que su saldo final sería de 3-1, según los pronósticos de los especialistas.

En el Norte, Bravos de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe ya aseguró su boleto a Semifinal, pase lo que pase en la última jornada, mientras que los Zorros de la Facultad de Comercio y Administración Victoria, esperan que los de la UAMRR cumplan los pronósticos el próximo fin de semana y vengan a la capital para imponer condiciones ante Cuernos Largos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.

A continuación, te presentamos resultados de la Semana 4, próxima jornada y posiciones actualizadas.

RESULTADOS SEMANA 4

Bravos 30-0 Zorros

Coyotes 0-20 Cuernos Largos

Búhos Tampico 6-0 Búhos Victoria

Mulos Salvajes 8-14 Castores

Descansaron: Vaqueros y Dragones

SEMANA 5 (última)

Vaqueros Vs. Coyotes

Cuernos Largos Vs. Bravos

Dragones Vs. Mulos Salvajes

Castores Vs. Búhos Victoria

Descansan: Zorros y Búhos Tampico.

GRUPO NORTE

P. EQUIPO JJ JG JP PF PC Dif. Pts. Average

1. Bravos UAMRA 3 3 0 66 0 66 6 66

2. Zorros FCAV 4 2 2 28 59 -37 4 .474

3. Cuernos Largos FMVZ 3 2 1 48 28 20 4 1.714

4. Vaqueros FIC 3 1 2 26 33 -7 2 .788

5. Coyotes Tec Reynosa 3 0 3 0 64 -64 0 0

GRUPO SUR

P. EQUIPO JJ JG JP PF PC Dif. Pts. Average

1. Búhos Tampico FADYCS 4 0 0 72 6 66 8 12

2. Dragones UAM Mante 3 2 1 20 16 4 4 1.25

3. Búhos Victoria FDCSV 3 1 2 6 12 -6 2 .5

4. Castores FIT 3 1 2 14 38 -24 2 .368

5. Mulos Salvajes Tec Madero 3 0 3 8 48 -40 .166