PAN definirá municipio por municipio su estrategia electoral para 2027

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 4 de octubre.- El PAN analiza competir con candidaturas propias en algunos municipios de Tamaulipas y construir alianzas con el PRI en otros, de acuerdo con las condiciones políticas que enfrente cada localidad rumbo a los comicios de 2027.

El coordinador de la bancada panista en el Congreso del Estado, Gerardo Peña Flores, explicó que mientras a nivel federal existe una alta posibilidad de que Acción Nacional participe sin alianzas, en Tamaulipas la decisión será distinta y se tomará con base en las circunstancias particulares de cada municipio.

El legislador reconoció que la posibilidad de establecer acuerdos electorales con el PRI se encuentra sobre la mesa, aunque aclaró que hasta ahora desconoce si las dirigencias de ambos partidos mantienen un diálogo formal para concretar una coalición.

Peña Flores sostuvo que el municipio será uno de los principales escenarios para que Acción Nacional busque recuperar presencia política, debido a que representa el nivel de gobierno más cercano a los ciudadanos y puede convertirse en el punto de partida para fortalecer al partido rumbo a 2028.

El panista afirmó que la recuperación no se limitará a las presidencias municipales, sino que también buscará reflejarse en el Congreso del Estado, donde pretende aumentar el peso de la oposición frente a las decisiones legislativas.

Aunque la posibilidad de alianzas está siendo analizada, el PAN también contempla competir por cuenta propia en determinados distritos y municipios, para lo cual buscará postular perfiles con arraigo, capacidad y posibilidades reales de obtener el triunfo electoral.

“Tiene que ser gente con calidad probada, limpia en todos los sentidos, competitiva y comprometida con hacer buenos gobiernos. Ese es el ABC de Acción Nacional”, puntualizó.

Peña Flores insistió en que la ruta electoral de 2027 combinará, según las condiciones de cada municipio, candidaturas propias y posibles acuerdos con el PRI, con el objetivo de recuperar espacios políticos y llegar fortalecido a la elección estatal de 2028.