Tamaulipas destaca en Festival NFL Flag

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El equipo de Tamaulipas finalizó su participación como Subcampeón del torneo nacional Festival NFL Flag Ponte Pila, celebrado en la CDMX los días 14 y 15 de noviembre, esto tras caer 14-0 ante la Selección de Nuevo León.

El conjunto tamaulipeco, integrado por jugadores de los equipos de Venado, Gorilas, Bulls y Vikingos, se quedaron a nada de ganar esta competencia dentro de la categoría U10 Mixto, logró colocarse entre los mejores exponentes del certamen, competencia que reunió a 40 equipos de diferentes puntos del país.

Comandados por el Head Coach Mario Alberto Hernández y por la asistente Sonia Teresa García Méndez, Tamaulipas finalizó la fase de grupos como la mejor ofensiva y defensiva del campeonato, al vencer a Guerrero 35-0 en la primera fecha, para posteriormente ganarle a Mexicas Dorados 34-0 y cerrando invictos ante

Campeche a quien le ganó 36-0.

Ya en los Playoffs, Tamaulipas hizo lo propio al ganarle 30-0 a Águilas Blancas. En Semifinales le gana a Til Academy ganándole 13-0.

En la final los tamaulipecos pelearon hasta el final, pero no pudieron vencer a la Selección Nuevo León 0-14

Los protagonistas de esta destacada participación fueron Diego Zuani García, Iker Mateo Gutiérrez Hernández, Ángel Osmar Ortiz del Valle, Roberto Didier Luna Moreno, Héctor Abdiel Moreno Morán, Elena Sofía Walle Vela, Andrea Cano Alanís, Jorge Iván Sánchez García, Santiago Menchaca Piña y Roberto Alejandro Rico Calzada.