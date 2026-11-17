Piden evitar filas en el Banco del Bienestar; pensiones pueden retirarse sin límite de tiempo

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Los recursos de los programas sociales federales permanecen disponibles en las cuentas de los beneficiarios, por lo que no existe necesidad de acudir a las sucursales del Banco del Bienestar inmediatamente después de recibir el depósito, aclaró la delegada de Programas para el Bienestar en Tamaulipas, María de Lourdes Puente Vizcarra, quien pidió evitar las aglomeraciones y las largas esperas para disponer de los apoyos.

La funcionaria informó que la dispersión de recursos correspondiente a las pensiones para Adultos Mayores, Personas con Discapacidad y el programa Mujeres Bienestar se lleva a cabo del 13 al 27 de noviembre, con operaciones que hasta el momento se desarrollan sin contratiempos en la entidad.

Explicó que, entre los beneficiarios, particularmente las personas adultas mayores, persiste la costumbre de acudir desde temprana hora a retirar el dinero el mismo día en que se refleja el depósito, pese a que pueden disponer de él posteriormente sin riesgo de perderlo.

“No es necesario hacer largas filas afuera del banco en la inclemencia del tiempo. El dinero está guardado en el Banco del Bienestar y pueden disponer de él cuando lo decidan. Incluso pueden dejarlo ahorrado, porque no desaparece al siguiente trimestre”, enfatizó.

Puente Vizcarra recordó que las tarjetas funcionan como cualquier instrumento bancario de débito, por lo que también pueden utilizarse para realizar compras directamente en establecimientos comerciales, sin necesidad de retirar efectivo.

Asimismo, recomendó utilizar la aplicación del Banco del Bienestar para revisar los saldos y verificar los depósitos, una alternativa que permite a los usuarios mantener el control de sus recursos sin tener que trasladarse a una sucursal.