Cd. Victoria, Tamaulipas.- Decidido a recuperar terreno y modelar un equipo que con constancia y dinámica de juego obtenga protagonismo en el Torneo Clausura 2027, el Club Correcaminos suma las primeras incorporaciones de cara a la próxima competencia, con la integración de tres elementos de experiencia que fortalecerán las líneas medias y ofensiva para este nuevo desafío.

Campeón Mundial de la FIFA en la categoría Sub 17 con la camiseta de nuestro país en el verano del 2011 y con una amplia trayectoria en la LigaMX, el mediocampista Kevin Escamilla se incorpora a las filas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Nació en la Ciudad de México el 21 de febrero de 1994; debutó en la Primera División con la camiseta de los Pumas de la UNAM en 2015 y mantuvo una larga carrera en ese circuito donde vistió también las camisetas de Toluca, Querétaro y Xolos de Tijuana, club donde reflejó su liderazgo dentro y fuera de la cancha, permaneciendo como capitán en esta prolongada estadía y referente del cuadro fronterizo.

Escamilla, consciente de la ambición de trascender por parte del cuadro azulnaranja, asume el reto de sumarse a la plantilla de la UAT para la próxima campaña.

Con experiencia en el máximo circuito y un largo recorrido en el balompié profesional, el atacante Ángel López se suma para aportar velocidad y desequilibrio como extremo por izquierda; proveniente del Xelajú guatemalteco, el nacido en 1997 en Guasave, Sinaloa, ha vestido las camisetas de Rayados, de donde surgió, además de Dorados, Cimarrones, Venados de Yucatán y también en el país centroamericano defendió los colores del Malacateco.

Para el director técnico Gabriel Pereyra es fundamental consolidar un medio campo que con seguridad permita desdoblar el futbol vertical al que aspira, por ello suma a elementos que han destacado en el circuito, tal es el caso del yucateco Khaled Amador, proveniente de los Venados de Mérida.

Amador Bastarrachea cumplirá 26 años de edad el próximo 6 de diciembre; originario de Mérida debutó con los Venados en la Liga ExpansiónMX el 1 de septiembre de 2020 y desde entonces suma 193 partidos siempre con la camiseta del cuadro peninsular.

En el último torneo, vio acción 512 minutos en 11 compromisos de los cuales fue titular en 7.

La directiva del conjunto tamaulipeco trabaja arduamente para el fortalecimiento del equipo que reportará este miércoles 18 de noviembre en esta capital a pruebas físicas y el arranque formal de pretemporada está contemplado para el día 30 del presente.

NUEVOS NARANJAS

Jugador: Kevin Rafael Escamilla Moreno

Posición: Mediocampista

Lugar de Nacimiento: Ciudad de México

Edad: 32 años

Estatura: 1.82 m.

Debut Liga MX: 2015 con Pumas

Equipo proveniente: Xolos de Tijuana

Trayectoria: Pumas, Toluca, Querétaro y Tijuana.

● Campeón Mundial Sub 17

Jugador: Ángel López

Posición: Delantero

Equipo proveniente: Xelajú de Guatemala

Lugar de nacimiento: Guasave, Sinaloa Edad: 29 años

Estatura: 1.81 m.

Debut LigaMX: 2017 con Rayados Trayectoria: Rayados, Dorados, Cimarrones, Venados, Malacateco y Xelajú

Jugador: Khaled Adolfo Amador Bastarrachea

Posición: Mediocampista

Lugar de nacimiento: Mérida, Yucatán.

Edad: 25 años

Estatura: 1.74 m.

Equipo proveniente: Venados FC