Refuerza Lalo Gattás coordinación de gabinete para dar resultados a los victorenses

Cd. Victoria, 17 de noviembre de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta del gobierno municipal y ofrecer soluciones oportunas a las demandas de la ciudadanía, el alcalde de Victoria, Lalo Gattás, encabezó este martes la reunión de Gabinete Municipal.

En coordinación con secretarios y titulares de las distintas áreas del Ayuntamiento, evaluó los avances de los programas y acciones de gobierno en materia de obra pública, recolección de basura, mantenimiento de parques y jardines, así como alumbrado público.

“Es importante redoblar esfuerzos para atender las necesidades de la ciudadanía y cumplir los compromisos de gobierno”, exhortó el alcalde de la Capital a sus colaboradores.

Durante la reunión, cada secretario presentó su informe de resultados y plan de trabajo semanal, con el propósito de fortalecer la coordinación interinstitucional y eficientar la prestación de servicios públicos y programas de asistencia social.

Entre los temas abordados destacaron la rehabilitación de vialidades y las acciones para garantizar el abasto de agua a domicilio, a través de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA).

El Lalo Gattás insistió a sus colaboradores a mantener un trabajo coordinado entre las dependencias municipales, atender las prioridades de la población y traducir los esfuerzos de cada área en mejores servicios y resultados para las familias victorenses.