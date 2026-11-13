Instala Lalo Gattás Comité Municipal de Salud Mental y Adicciones en Victoria.

​Cd. Victoria, a 12 de noviembre de 2026.- Con el propósito de reforzar las estrategias de prevención, orientación y atención integral en favor de la ciudadanía, el alcalde de Victoria, Lalo Gattás, encabezó este jueves la instalación formal del Comité de Salud Mental y Adicciones.

​El acto protocolario se llevó a cabo en el marco de la sesión ordinaria número 6 de la Mesa de Salud Municipal, donde el alcalde firmó el acuerdo de colaboración con el delegado del IMSS Dr. José Luis Aranza Aguilar, el Director de Distrito de Salud No 1, Dr. Iván Moncada Ramírez, y representantes de instituciones y organizaciones de salud de los niveles federal, estatal y municipal.

​En este esfuerzo interinstitucional participan de manera conjunta, la Secretaría de Salud Estatal, IMSS Bienestar, ISSSTE, UNEME, el Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE), la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), COMAPA Victoria y diversas áreas operativas del Ayuntamiento.

​En su intervención, el edil victorense destacó la relevancia social de sumar capacidades institucionales para brindar acompañamiento oportuno a quienes atraviesan por estas problemáticas y a su entorno cercano.

​»Este es un paso importante para el bienestar de las familias victorenses, porque detrás de quien enfrenta un problema de salud hay una historia y una familia que necesita ayuda», expresó Lalo Gattás.

​Con la puesta en marcha de este comité, el Gobierno Municipal de Victoria refrenda su compromiso de trabajar de la mano con el sector salud y educativo para construir redes de apoyo efectivas que protejan la integridad y el desarrollo de la población.