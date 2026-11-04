Preside Lalo Gattás reunión de Gabinete para acelerar obras, servicios básicos y operativo del Buen Fin 2026.

Cd. Victoria, 3 de noviembre de 2026.- Con el objetivo de acelerar el cierre del plan de obra pública, reforzar la prestación de los servicios básicos y consolidar la estrategia para el próximo Buen Fin 2026, el alcalde Lalo Gattás presidió este martes la reunión de Gabinete Municipal.

​Durante la sesión, el edil instruyó a los titulares de las secretarías a redoblar esfuerzos con sus equipos de trabajo para mejorar de manera integral la imagen urbana y las vialidades de la Capital, así como a coordinar acciones preventivas en conjunto con el sector empresarial y las fuerzas de seguridad.

En el ​avance del programa de ​Obra Pública, se reportó que se mantienen 7 obras en proceso, que incluyen pavimentación con carpeta asfáltica y concreto hidráulico, construcción de techumbres en escuelas, así como la rehabilitación de redes de agua potable y drenaje sanitario en diversos sectores de la ciudad.

En el rubro de Servicios Públicos, se dió a conocer que la recolección de basura opera a un 98 % de su capacidad; asimismo se intensificaron las labores de poda y limpieza en jardines y áreas verdes de colonias y fraccionamientos para garantizar espacios aptos para la convivencia social y deportiva.

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En el marco de la Mesa de Seguridad Municipal, se iniciaron los trabajos de coordinación entre autoridades militares, fuerzas de seguridad pública y el sector empresarial para desplegar el operativo preventivo con motivo del Buen Fin 2026, que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre.