Lleva Lalo Gattás «Tu voz Transforma» a San Luisito.

Cd. Victoria, 18 de octubre de 2026.- En la Capital de Tamaulipas, el alcalde Lalo Gattás continúa acercando la gestión pública a través del programa de atención ciudadana “Tu Voz Transforma, caminando por Victoria” atendiendo y dando solución directa a la problemática de cada sector.

En su visita al fraccionamiento San Luisito, atendió, junto a su esposa Lucy de Gattás y su equipo de trabajo, peticiones de alumbrado público, bacheo, recolección de basura, limpieza y mantenimiento de áreas verdes, temas relacionados a la competencia de su gobierno en materia de servicios públicos.

Al encuentro ciudadano, el alcalde de Victoria y su equipo de servidores públicos recorrieron la calle Golfo de México del Frac. San Luisito al norte de la ciudad escuchando y atendiendo directamente la voz de las familias con una gestión personalizada, que agradece la propia ciudadanía en cada recorrido.

Algunas de las peticiones ciudadanas no son resueltas en ese momento porque requieren trámites administrativos y es donde el propio alcalde vincula al ciudadano con el titular del área responsiva para que se genere el compromiso de buscar una solución lo más pronto posible.

Fue un recorrido éxito el que se realizó en San Luisito y más satisfactorio para los vecinos que encontró eco a sus necesidades, un compromiso hecho con los victorenses y que seguirá fortaleciendo por el bienestar de todos.