“La huella de COVECO” fortalece en la UAT el humanismo y la identidad universitaria

Ciudad Victoria, Tam.; 18 de octubre de 2026.

La instalación y develación de la obra monumental “La huella de COVECO”, en la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), representa un hito artístico concebido para impulsar el humanismo, la identidad regional y la transformación del talento en fortalezas de vida.

Diseñada por el reconocido artista plástico Álvaro Cuevas, la escultura de 4.5 metros de altura, elaborada en acero al carbón, no solo enriquece el entorno arquitectónico de la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales de Nuevo Laredo (FCACSNL), sino que se consolida como un símbolo vivo de la identidad universitaria.

En entrevista, el autor explicó que «COVECO» es una figura mística nacida de la colección “Papiro” (inspirada en el arte de la papiroflexia), la cual fusiona a tres especies emblemáticas de la fauna de Tamaulipas con un profundo significado pedagógico y de valores: el coyote («CO»), que simboliza la astucia, el pensamiento estratégico y la capacidad de adaptación de la juventud; el venado («VE»), que representa la sensibilidad humana ante las problemáticas internas, comunitarias y globales; y el correcaminos («CO»), que evoca la agilidad, la velocidad de respuesta y la capacidad de acción responsable frente a los retos del entorno.

«No es solo una propuesta escultórica de contemplación; busca detonar conversaciones con la comunidad universitaria. Se compone de tres ejes clave: la vocación, la sensibilidad ante el entorno y la responsabilidad de los jóvenes frente a los retos del presente», subrayó el artista.

El creador destacó una peculiaridad técnica distintiva de la obra: su acabado en los colores institucionales de la UAT está ideado para funcionar como un lienzo en blanco susceptible de ser intervenido periódicamente. Esta característica permitirá que la propia comunidad universitaria o artistas invitados plasmen expresiones culturales temporales, convirtiendo la plazoleta de la Facultad en un espacio interactivo de constante innovación.

Asimismo, la pieza se vincula de manera directa con el modelo humanista que impulsa la administración del rector Dámaso Anaya Alvarado, al fomentar el autoconocimiento y el desarrollo del talento individual para convertirlo en fortalezas éticas al servicio de la sociedad.

Finalmente, Cuevas reconoció el impacto de las donaciones con sentido social, como la promovida por la Fundación UAT y el empresario Eduardo Garza Robles, señalando que acciones de este tipo dejan una «huella» de trascendencia que inspira a los egresados a regresar a su casa de estudios para seguir impulsando el desarrollo de las futuras generaciones.

Con estas acciones, la Universidad Autónoma de Tamaulipas reafirma su compromiso de brindar una educación superior integral, donde el arte público y la cultura convergen como pilares fundamentales de la identidad y la excelencia académica.