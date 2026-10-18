PT ve en riesgo la unidad de la 4T por soberbia de algunos actores, advierte Arcenio Ortega

Domingo 18 de octubre del 2026

El comisionado nacional del Partido del Trabajo (PT), Arcenio Ortega Lozano, advirtió que la unidad de la llamada Cuarta Transformación enfrenta riesgos debido a actitudes de soberbia que, dijo, comienzan a imponerse por encima del proyecto político común.

Al referirse a encuestas recientes que colocan a Morena con ventaja rumbo a las elecciones de 2027, el dirigente petista sostuvo que los números deben analizarse con mayor profundidad, ya que en muchos casos los triunfos electorales han dependido de la suma de fuerzas entre los partidos aliados.

Explicó que existen municipios ganados por márgenes mínimos de votación y que el desgaste natural del ejercicio de gobierno puede modificar los escenarios políticos en poco tiempo.

«No importa solamente cuántos municipios se ganaron, sino con qué margen se ganaron», señaló.

Ortega Lozano afirmó que presentar únicamente cifras globales puede generar una falsa percepción de fortaleza electoral, cuando en realidad muchos triunfos se construyeron gracias a la participación de la coalición integrada por Morena, PT y Partido Verde.

Sin embargo, consideró que el principal riesgo actualmente no proviene de la oposición, sino de actitudes internas que podrían debilitar el bloque político gobernante.

«Yo creo que hay demasiada soberbia y que sí está en riesgo la unidad», afirmó.

No obstante, señaló que todavía existe tiempo para corregir el rumbo y privilegiar los acuerdos por encima de los proyectos personales o de grupo.

«Debemos hacer a un lado los intereses personales y quedarnos en la unidad con la fuerza para poder seguir transformando a México», sostuvo.

El dirigente también relativizó el impacto de las encuestas que circulan entre aspirantes y grupos políticos, al señalar que muchas de ellas son promovidas por quienes buscan posicionarse anticipadamente rumbo a los procesos internos de selección de candidaturas.

Finalmente, llamó a la militancia y a los simpatizantes a no dejarse llevar únicamente por estudios demoscópicos o coordinaciones políticas temporales, y reiteró que la permanencia del proyecto de la Cuarta Transformación dependerá de la capacidad de sus integrantes para mantener la cohesión interna de cara a 2027.