IMSS-Bienestar; monstruo o híbrido que opera con deficiencias y prestaciones recortadas: SIMESA.

Por José Gregorio Aguilar

Domingo 18 de octubre del 2026

El dirigente nacional del Sindicato Mexicano de Salud (SIMESA), Ricardo Cruz Cotero, aseguró que la transición al modelo IMSS-Bienestar ha estado marcada por incumplimientos, problemas administrativos y afectaciones a las condiciones laborales de miles de trabajadores del sector salud, razón por la cual se llevó a cabo una manifestación la semana pasada.

El líder sindical sostuvo que, a varios años de su implementación, buena parte de los compromisos anunciados para mejorar el sistema siguen sin concretarse.

«No se ha cumplido con la mayoría de las promesas», afirmó.

Entre las principales dificultades mencionó problemas relacionados con el suministro de medicamentos, situación que atribuyó al proceso de centralización de almacenes y distribución de insumos médicos.

Asimismo, señaló que la creación de la nueva estructura administrativa implicó desarrollar desde cero procedimientos relacionados con nóminas, pagos, comisiones y órganos internos de operación, lo que generó complicaciones en diversas áreas.

«Es el monstruo, el híbrido, como lo quieras llamar, que se llama IMSS-Bienestar», expresó.

Cruz Cotero afirmó que durante esta transición también se han registrado pérdidas de prestaciones laborales y condiciones que, según dijo, han intentado minimizar para evitar mayores afectaciones al personal.

Atribuyó parte de los problemas a la relación entre las autoridades y la representación sindical mayoritaria, así como a vacíos legales que aún persisten en el nuevo esquema institucional.

«Dan como resultado precisamente un IMSS-Bienestar con muchas deficiencias», sostuvo.

Finalmente, sostuvo que las dificultades laborales y administrativas dentro de IMSS-Bienestar no son casos aislados ni exclusivos de una región, sino una situación que impacta de manera generalizada a los empleados de la institución en todo México.