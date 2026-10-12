IMSS Bienestar mantiene separada de la atención médica a doctora que insultó a paciente

Por José Gregorio Aguilar

Lunes 12 de octubre del 2026

La médica involucrada en el caso que se viralizó recientemente en el Hospital General de Reynosa, donde fue captada insultando a una paciente, fue retirada temporalmente de la atención directa a derechohabientes mientras concluye la investigación administrativa iniciada por IMSS Bienestar.

El coordinador estatal de IMSS Bienestar, Marggid Rodríguez Avendaño, informó que el caso ya fue investigado por las áreas laborales de la institución en Tamaulipas y posteriormente turnado a las áreas de Recursos Humanos y Jurídico.

Explicó que una vez integrado el expediente, toda la documentación fue enviada a la Ciudad de México, donde el Comité de Ética revisará nuevamente los hechos antes de emitir una resolución.

«Una vez recabada toda la información se manda a la ciudad de México. Ahí, en el Comité de Ética, se revisa nuevamente todo el caso y posteriormente pasa al área laboral y jurídica para que se determine qué va a suceder», señaló.

Rodríguez Avendaño precisó que la profesionista no ha sido despedida y continúa percibiendo su salario; sin embargo, fue asignada a otra área sin contacto con pacientes mientras se desarrolla el procedimiento.

Indicó que, de acuerdo con el personal jurídico y laboral de la institución, las sanciones podrían ir desde la separación definitiva del puesto hasta una rescisión laboral, aunque la decisión final corresponderá a las oficinas centrales.

Estimó que el proceso podría resolverse en un plazo de entre siete y nueve días hábiles.

El funcionario lamentó lo ocurrido y aseguró que, tras revisar el historial de la trabajadora, no se encontraron antecedentes de conductas similares o reportes previos por maltrato hacia pacientes.

«No había tenido incidentes previos; al contrario, existían referencias de buena atención hacia los pacientes», comentó.

Asimismo, rechazó que una eventual falta de medicamentos o una excesiva carga de trabajo hayan provocado la reacción observada en el video viral.

Señaló que los hospitales bajo el esquema IMSS Bienestar cuentan con medicamentos, equipamiento y personal, aunque reconoció que en ocasiones pueden presentarse periodos de saturación en los servicios.

Respecto al mensaje dirigido al personal médico y administrativo, recordó que los pacientes se encuentran en condiciones de especial vulnerabilidad debido a su estado de salud y a la carga emocional que implica permanecer en una unidad hospitalaria.

«Los pacientes llegan con preocupaciones físicas y emocionales, por lo que deben recibir atención con respeto y sensibilidad», expresó.

Finalmente, informó que durante la operación de IMSS Bienestar en Tamaulipas únicamente se tiene registrada una queja previa relacionada con la atención del personal médico y que, hasta el momento, no se han presentado más casos similares.