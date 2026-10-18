Auditoría será pareja; alcaldes de Morena tampoco tendrán trato especial, advierte Eliphaleth Gómez

Por José Gregorio Aguilar

Domingo 18 de octubre del 2026

En medio de la revisión de un nuevo paquete de cuentas públicas y a las puertas del proceso electoral de 2027, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, Eliphaleth Gómez Lozano, rechazó la posibilidad de que alcaldes o funcionarios identificados con Morena reciban algún trato preferencial para librar observaciones o eventuales sanciones.

Cuestionado sobre si existiría margen para negociar auditorías o suavizar revisiones en favor de alcaldes de la llamada Cuarta Transformación, el legislador sostuvo que los criterios de fiscalización deberán aplicarse de manera uniforme.

«Va a ser como les toque, sea el color que sea. Si subsanaron, si traen temas penales, si tienen que entrar a la Fiscalía Anticorrupción o si pueden ir derechos, va a ser como la ley dicta y la ley marca», afirmó.

La declaración cobra relevancia debido a que varios alcaldes buscarían participar en la contienda electoral de 2027, por lo que el resultado de las auditorías podría convertirse en un filtro determinante para sus aspiraciones políticas.

El diputado insistió en que las observaciones detectadas por la Auditoría Superior del Estado no distinguen partidos y que quienes no logren solventarlas enfrentarán las consecuencias legales correspondientes.

«Los que no puedan pasar no quiere decir que sea un filtro que nosotros estemos imponiendo; si alguien tiene las cuentas mal o no logró subsanar, pues va a ser parejo, sean del color que sean», sostuvo.

Gómez Lozano explicó que muchas de las observaciones corresponden a errores administrativos o documentales que pueden corregirse dentro de los plazos establecidos.

En algunos casos, dijo, se trata de inconsistencias mínimas como documentos incompletos, fotografías faltantes, diferencias menores en registros o errores técnicos durante la integración de expedientes.