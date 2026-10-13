PT acusa relego en reparto de coordinaciones y pide encuestas entre aspirantes

Por José Gregorio Aguilar

Martes 13 de Octubre del 2026

El Partido del Trabajo (PT) considera que ha sido relegado en la asignación de las 17 coordinaciones estatales que Morena ha venido entregando rumbo al proceso electoral, afirmó el comisionado nacional petista, Arcenio Ortega Lozano.

Explicó que el acuerdo original contemplaba que, una vez definidos los perfiles de cada partido aliado, se realizarían encuestas para determinar quién encabezaría los trabajos de organización política; sin embargo, sostuvo que Morena se adelantó al presentar a sus propios coordinadores.

Ante esta situación, señaló que el PT mantiene negociaciones con Morena para que en al menos cinco estados se lleven a cabo mediciones directas entre los aspirantes de Morena, PT y Partido Verde.

Ortega Lozano aseguró que existen inconformidades en diversas entidades por los nombramientos realizados, entre ellas Colima, Chihuahua y Zacatecas, donde algunos grupos políticos han expresado desacuerdo con los perfiles seleccionados.

No obstante, llamó a la militancia petista a mantener la calma y evitar interpretar las coordinaciones como candidaturas definitivas, al recordar que los tiempos legales para definir postulaciones aún no comienzan.

Indicó que incluso Morena ha aclarado que las coordinaciones no representan candidaturas y que las definiciones formales se darán más adelante conforme al calendario electoral.

Asimismo, cuestionó la validez política de algunas encuestas difundidas por aspirantes, al considerar que quienes las publican normalmente destacan resultados favorables para sí mismos.

Finalmente, señaló que todavía falta definir si los partidos de la llamada Cuarta Transformación competirán en coalición o por separado, por lo que el PT continuará preparándose para enfrentar el próximo proceso electoral bajo cualquiera de los escenarios.