Vigilarán Feria Tamaulipas y supervisarán contenidos para evitar apología del delito

Por José Gregorio Aguilar

Martes 13 de octubre del 2026

Autoridades estatales desplegarán un operativo especial de seguridad durante la Feria Tamaulipas 2026, que incluirá vigilancia terrestre, monitoreo con drones y coordinación entre corporaciones de los tres órdenes de gobierno para garantizar la seguridad de los asistentes.

El secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Willy Zúñiga Castillo, informó que el dispositivo operará desde el inicio de las festividades y permanecerá activo hasta la conclusión de las actividades feriales.

Explicó que participarán elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, Guardia Nacional, Sedena, Protección Civil y personal del sistema de emergencias, quienes reforzarán la vigilancia en accesos, estacionamientos y áreas de concentración masiva.

Además, dentro del recinto se instalarán torres de comunicación y vigilancia, junto con equipos de drones que permitirán supervisar las zonas de mayor afluencia y facilitar una respuesta inmediata ante cualquier contingencia.

Zúñiga Castillo exhortó a la ciudadanía a no conducir bajo los efectos del alcohol y a designar a una persona responsable para manejar, además de colaborar con las autoridades en caso de emergencias o incidentes.

Recordó también la implementación del Código Adam, protocolo utilizado para la localización inmediata de menores extraviados durante eventos multitudinarios, mecanismo que ha permitido resultados positivos gracias a la participación ciudadana.

Respecto a la presentación de artistas en el recinto ferial, señaló que existirá supervisión por parte de las autoridades para verificar el cumplimiento de la legislación vigente que prohíbe contenidos que hagan apología del delito en espectáculos públicos.

Finalmente, indicó que el C5 mantendrá activos los servicios 911 y 089, además del monitoreo permanente y la coordinación con las corporaciones de seguridad, mientras continúan los operativos de vigilancia en los accesos a ciudad Victoria para prevenir hechos delictivos y actuar de manera inmediata cuando sea necesario.