Pavimentación y bacheo de calles en Victoria no se detiene.

​Cd. Victoria, 26 de octubre de 2026.- Con obras de pavimentación, bacheo y tendido de material reciclado, el Gobierno de Victoria, que encabeza Lalo Gattás, refuerza de manera continua el programa de rehabilitación de calles y avenidas en la Capital.

​En atención directa a las solicitudes ciudadanas, concluyó el asfaltado de la calle Mitla, en el tramo comprendido entre la avenida Las Torres y Tenochtitlan, ubicado en el fraccionamiento México, cumpliendo así el compromiso asumido con los habitantes de este sector.

​Asimismo, mediante las acciones del programa permanente de bacheo, cuadrillas de trabajo restauraron diversos tramos en vialidades de las colonias Linda Vista, Mariano Matamoros y Moderna, además de intervenir en los fraccionamientos Villa Jardín, Palmas, Framboyanes, Sierra Gorda y Residencial Selectas.

​Por su parte, personal del Departamento de Rehabilitación de Pavimentos llevó a cabo labores de suministro y tendido de material reciclado, optimizando las condiciones de transitabilidad y mejorando la circulación vial en los fraccionamientos Hacienda del Bosque y Colinas del Valle.

​Con estas acciones, el Gobierno de Victoria reafirma su compromiso de seguir transformando la infraestructura urbana para brindar vialidades más seguras y funcionales a las familias capitalinas.