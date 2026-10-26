Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 26 de octubre.- Con mil 761 iniciativas presentadas, mil 371 dictámenes emitidos y 629 cuentas públicas analizadas, el Congreso de Tamaulipas presentó el informe de labores de los primeros dos años de la Legislatura 66, en un acto encabezado por el diputado Humberto Prieto Herrera y al que asistió el gobernador Américo Villarreal Anaya.

El balance reportó 634 reuniones de comisiones y 168 sesiones legislativas hasta septiembre de 2026, de las cuales 116 correspondieron al Pleno y 52 a la Diputación Permanente. De acuerdo con las cifras presentadas, el número de sesiones superó el promedio de 142 registrado por legislaturas anteriores en periodos equivalentes, mientras que mil 909 asuntos fueron resueltos de manera definitiva.

“Sabemos que el ejercicio del poder público implica estar sujetos al escrutinio, a la crítica y al debate. Lo asumimos con responsabilidad, porque en democracia la pluralidad de opiniones fortalece a las instituciones. Frente a cualquier señalamiento, nuestra respuesta seguirá siendo el trabajo, la transparencia, la legalidad y los resultados en beneficio de Tamaulipas”, expresó Prieto Herrera.

Entre las principales decisiones legislativas destacó la reforma constitucional y legal para renovar el Poder Judicial de Tamaulipas mediante el voto popular y también se aprobaron reformas en materia de extorsión, desaparición y búsqueda de personas, protección civil y atención a víctimas.

El líder del Congreso dijo que la agenda parlamentaria incluyó modificaciones para fortalecer la protección de las mujeres y las infancias, con medidas relacionadas con feminicidio, violencia vicaria, agresiones digitales, igualdad salarial y acoso laboral.

“En educación se impulsaron disposiciones contra el acoso y el ciberacoso escolar, mientras que en salud se expidió la Ley para la Atención Integral de la Salud Mental y el Bienestar Psicosocial de Tamaulipas”.

Señaló que, en materia económica y ambiental, el Congreso aprobó disposiciones para la conservación del arbolado urbano, la economía circular, los empleos verdes y el bienestar animal. También impulsó medidas para fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas, aprovechar la relocalización de compañías y respaldar actividades productivas como la ganadería, la pesca y la apicultura.

En el rubro de fiscalización, la Legislatura informó que analizó y resolvió 629 cuentas públicas con base en el trabajo técnico de la Auditoría Superior del Estado. Asimismo, revisó presupuestos estatales, aprobó leyes de ingresos municipales y tablas de valores catastrales, además de participar en el análisis y votación de 26 minutas de reformas a la Constitución federal.

“Esto no va de anteponer proyectos personales, ni particulares, se trata de trabajar por y para Tamaulipas. Porque no es solamente pensar en el presente, es pensar también en el futuro que estamos forjando para las nuevas generaciones. Porque no se trata de responderle a foráneos, se trata de responder a nuestra gente, la gente que nos tiene en esta Casa del Pueblo. Porque el pueblo pone y el pueblo quita”, señaló el presidente de la Junta de Gobierno al cerrar su mensaje.