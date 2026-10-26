Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 26 de octubre.- La estructura del Instituto Nacional Electoral (INE) en Tamaulipas mantiene su capacidad para organizar los comicios de 2027, pese a la controversia nacional en torno a Guadalupe Taddei, afirmó Sergio Bernal Rojas, presidente de la Junta Local del organismo, quien descartó que la situación provoque una pérdida de confianza ciudadana en el trabajo electoral del estado.

El funcionario sostuvo que el instituto cuenta con personal profesional y experimentado para garantizar la preparación de las próximas elecciones, por lo que las actividades en Tamaulipas continúan conforme al calendario aprobado, independientemente de los cuestionamientos que se presentan en el ámbito nacional.

En entrevista, Bernal Rojas defendió la capacidad técnica del organismo y señaló que la organización de los comicios depende del trabajo de una estructura profesional que ha participado en numerosos procesos electorales, con procedimientos y responsabilidades establecidos.“El proceso electoral avanza conforme al calendario aprobado”, afirmó.

El presidente de la Junta Local destacó la trayectoria del Servicio Profesional Electoral y aseguró que sus integrantes cuentan con los conocimientos necesarios para desarrollar las actividades que corresponden al INE en Tamaulipas durante la preparación de los comicios de 2027.

“Tenemos una hoja de ruta para el proceso electoral. El INE ha llevado el profesionalismo de varios procesos electorales, más de 300 a estas fechas que ha conducido el instituto, y yo diría que en Tamaulipas los miembros del Servicio Profesional Electoral tienen los elementos y los conocimientos para realizar el proceso electoral”, expresó.

Sobre las denuncias difundidas a nivel nacional por presuntas irregularidades en contrataciones relacionadas con oficinas centrales del organismo, Bernal Rojas aclaró que la Junta Local de Tamaulipas no mantiene contratos con las empresas mencionadas en esos señalamientos.

“Todo este tema se hace a nivel de oficinas centrales, nosotros no tenemos ninguna contratación de esas características en la Junta Local de Tamaulipas”, indicó.

El funcionario distinguió las operaciones administrativas de las oficinas centrales de las actividades que desarrolla la representación electoral en la entidad y sostuvo que corresponde a las instancias competentes revisar los señalamientos para determinar si existe alguna situación que deba atenderse.

“Yo lo que considero es que el trabajo que estamos haciendo da certeza y legalidad. Desde luego, ese tema que surge en el ámbito de la presidencia del Consejo serán temas que tendrá que dirimir y revisar y determinar si hay alguna situación que se tenga que atender”, señaló.