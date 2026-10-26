Accidentes vehiculares acumulan más de 8 mil casos en Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 26 de octubre.- Más de ocho mil casos de accidentes en vehículos con motor se han registrado en Tamaulipas hasta la semana epidemiológica 39 de 2026, con una mayor incidencia entre los hombres, de acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud federal.

El reporte contabiliza ocho mil seis casos, de los cuales cuatro mil 399 corresponden a hombres y tres mil 607 a mujeres, mientras que los accidentes de transporte también dejaron mil 193 peatones lesionados en el estado, entre ellos 664 hombres y 529 mujeres.

Las estadísticas forman parte del Boletín Epidemiológico federal, que concentra los registros correspondientes a septiembre de 2026 e incluye información preliminar y casos probables sobre distintos incidentes que requieren atención médica en Tamaulipas.

Otro de los rubros con mayor incidencia es el de las mordeduras de perro, que acumula tres mil 094 casos, distribuidos en mil 628 hombres y mil 466 mujeres, además de 536 registros por mordeduras de otros mamíferos durante el periodo analizado.

En cuanto a la violencia intrafamiliar, el informe reporta 846 casos, de los cuales 793 corresponden a mujeres y 53 a hombres, mientras que las heridas por arma de fuego suman mil 053 registros, con 709 hombres y 344 mujeres afectados.

Las lesiones ocasionadas por animales también aparecen en el balance sanitario, con 41 casos de mordeduras de serpiente de cascabel y 35 por otras especies, sin registros de mordeduras de serpiente coral en Tamaulipas hasta la semana epidemiológica señalada.

Entre otros incidentes, las cifras incluyen 117 casos de envenenamiento accidental y exposición a sustancias nocivas, así como 56 lesiones por contacto traumático con animales y plantas venenosas; además, se reportan 26 casos relacionados con la exposición al humo, fuego y llamas, y 23 por contacto con calor y sustancias calientes.

El informe también registra 70 casos de asfixia, 10 de ahogamiento y sumersión no mortal y 22 de quemaduras solares, como parte de los distintos tipos de lesiones y accidentes notificados en Tamaulipas durante 2026.