Congreso de Tamaulipas reprueba evaluación nacional de transparencia

Por José Gregorio Aguilar

Domingo 25 de octubre del 2026

El Congreso de Tamaulipas obtuvo una calificación de apenas 25.3 por ciento en la Evaluación de Congresos Locales en Transparencia 2026 elaborada por el Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA), ubicándose entre los poderes legislativos estatales con menor nivel de cumplimiento en materia de acceso a la información y rendición de cuentas.

De acuerdo con el estudio, Tamaulipas se colocó en la posición 29 de 32 congresos locales evaluados, superando únicamente a Guerrero, Querétaro y Baja California Sur. La calificación obtenida lo ubicó dentro del nivel considerado como «Bajo» por los evaluadores.

La evaluación también revela que solamente siete congresos estatales alcanzaron niveles altos de transparencia durante 2026. Los primeros lugares fueron ocupados por Chihuahua con 93.8 por ciento, Guanajuato con 86.8, Jalisco con 76.7, Baja California y Sinaloa con 75.6 cada uno, Estado de México con 70.9 y Oaxaca con 66.2 por ciento.

Asimismo, el promedio nacional se ubicó en 43.4 por ciento, cifra inferior al 46.5 por ciento registrado en la evaluación anterior realizada en 2022, lo que evidencia un retroceso general en los niveles de transparencia legislativa del país.

El informe fue realizado mediante la herramienta CIMTRA-Legislativo, la cual analiza aspectos relacionados con la integración de los congresos, actividad parlamentaria, manejo presupuestal, controles internos, rendición de cuentas y mecanismos de vinculación con la ciudadanía.

Los evaluadores señalaron que uno de los principales problemas observados en los congresos estatales es que resulta más sencillo localizar información sobre la integración de las legislaturas que conocer con detalle la forma en que ejercen los recursos públicos o supervisan su propio desempeño.

El resultado cobra especial relevancia ante la proximidad del informe de actividades del Poder Legislativo tamaulipeco, encabezado por el presidente de la Junta de Gobierno, Humberto Prieto Herrera, en un contexto donde organizaciones ciudadanas demandan mayores niveles de apertura y rendición de cuentas por parte de los representantes populares.

Según CIMTRA, la transparencia legislativa no debe limitarse al cumplimiento formal de obligaciones legales, sino facilitar que los ciudadanos conozcan cómo se administran los recursos públicos, qué mecanismos de control existen y cuáles son los resultados del trabajo parlamentario.