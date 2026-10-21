Entrega DIF Victoria aparatos funcionales a personas con discapacidad

Cd. Victoria, 20 de octubre de 2026.- Con el compromiso de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y contribuir a su bienestar, la presidenta del Sistema DIF Victoria, Lucy de Gattás, y el alcalde Lalo Gattás, encabezaron la entrega de aparatos funcionales a beneficiarios, durante un emotivo evento celebrado en las instalaciones de la institución.

En su mensaje, Lucy de Gattás destacó que a través de estas acciones, el DIF Municipal refrenda su compromiso de brindar atención cercana y solidaria a los sectores que más lo necesitan, impulsando programas de asistencia social que contribuyan a fortalecer la autonomía, movilidad e inclusión de las personas con discapacidad.

«Cada aparato representa muchas historias, una oportunidad para facilitar las actividades de la vida cotidiana y brindar mayor bienestar a las personas y sus familias. Es nuestra labor: trabajar con sensibilidad, cercanía y mucho compromiso», expresó.

Por su parte, el alcalde Lalo Gattás refrendó el compromiso de su administración de sumar esfuerzos con el DIF Victoria para impulsar acciones que pongan en el centro de las decisiones el bienestar de las familias, promoviendo una sociedad más incluyente, solidaria y con mayores oportunidades para todas y todos.

A nombre de los 150 beneficiarios, la señora Amada Tavares Treviño reconoció la labor asistencial y humanista de Lucy y Lalo al trabajar por quienes más lo necesitan, «gracias por escucharnos y regalarnos esperanza», señaló.