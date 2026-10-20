En Plata… confirman siete invitados a la fiesta

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- A solo dos fechas de que concluya la temporada regular de la categoría Plata de la Liga Regional de Veteranos de Ciudad Victoria, han confirmado ya siete equipos a la Liguilla.

De acuerdo con la estadística manejada por el momento el cuadro de Carnicería Liberal suma un total de 65 puntos siendo el líder hasta el momento de la competencia.

Con el mismo puntaje, pero con menos diferencia de goles Mirto FC es segundo de la tabla general, le sigue El Rebaño FC con 59 puntos, Real Obrera cosecha 54 unidades y es cuarto de la tabla.

El FOVISSSTE aparece más abajo con 51 puntos. En tanto que los equipos de FOVO FC y Cementeros tienen 47 unidades, siendo los siete confirmados a la Liguilla

Los que están peleando un lugar son los cuadros de Clásicos con 42 puntos, más abajo están Corpus FC con 37 unidades y aún con posibilidades aparece el cuadro de Ex Hacienda Tamatan con 36 puntos.