¡Brillante actuación del Club Cristo Rey en Coahuila!

Andrés A. Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El Club de Ciclismo Cristo Rey dejó en alto su nombre este domingo 18 de octubre al conquistar un destacado 8.° puesto en el pódium del Giro Gutiérrez, celebrado en Nueva Rosita, Coahuila.

La competencia reunió a más de 130 pedalistas de alto nivel. El equipo compitió en la exigente prueba de fondo de 140 kilómetros dentro de la categoría 1ra Fuerza Varonil, la cual se desarrolló a un ritmo sumamente vertiginoso: un promedio de 41.5 km/h, puntas máximas de 77.5 km/h y un tiempo total de 3 horas con 22 minutos.

Desde los primeros kilómetros, el Club Cristo Rey asumió el mando de la competencia, marcando el ritmo durante los primeros 80 km. Su gran desempeño táctico les permitió colocar a tres de sus integrantes en la fuga principal: Ian, Ramsés y Jesús, quienes lograron conectar con un grupo puntero de 8 corredores que incluía a representantes de equipos como T. Laín y T. Ramos.

En los 30 kilómetros finales se desataron los ataques definitivos para romper la fuga. Tras una intensa persecución frente al equipo de T. Laín —que aseguró los primeros cinco lugares con los hermanos Prieto—, Jesús peleó con garra hasta el último kilómetro para cruzar la meta y amarrar un gran 8.° lugar general.

Con este resultado, el Club Cristo Rey alza la mano y consolida su presencia en el estado de Coahuila, demostrando el fruto del trabajo en equipo de su alineación:

Eder Hernández

Shalom Foon

Emiliano Ramírez

Ángel Abundis

Francisco Peña

Ian Colorado

Ramsés de la Vega

Jesús “Jesusin” Díaz de León

Esta competencia forma parte de la preparación y la estrategia rumbo a los dos últimos compromisos del año, con los cuales la escuadra cerrará su temporada 2026.