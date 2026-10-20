Abejas y Búhos, campeones de voleibol en los Interfacultades ZC

Ricardo Flamarique

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Los equipos de Búhos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria, así como también Abejas de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano, se coronaron campeones en la disciplina de voleibol dentro de los Juegos Interfacultades 2026 en la Zona Centro.

Los duelos por el título de la temporada se celebraron en la duela del Gimnasio Multidisciplinario UAT Victoria, en donde los equipos finalistas brindaron un gran espectáculo frente a los estudiantes asistentes, que en todo momento apoyaron a sus equipos favoritos.

En la rama varonil, Búhos FDCSV hizo de las suyas al vencer con parciales de 25/14 y 25/14 en dos sets a los Dragones de la Unidad Académica Multidisciplinaria Mante, y de esta manera quedarse con el título.

Por otra parte en la femenil, en un duelo que se tuvo que definir en tres sets, el equipo de Abejas UATSCDH batalló frente a Delfines de la Facultad de Enfermería Victoria, ya que arrancaron perdiendo con pizarra de 25/17.

Para el segundo set, las Abejas tuvieron que venir de atrás derrotando 19/25 y durante la tercera parte, en un cerrado duelo lograron salir victoriosos 13/15 y así obtener el campeonato del 2026.

De esta manera llegó a su fin la disciplina de voleibol dentro de los Juegos Interfacultades de la Zona Centro que impulsa la Universidad Autónoma de Tamaulipas y la Secretaría de Vinculación, a través de la Dirección de Deportes.