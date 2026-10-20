Le faltan 6mdp a la cuenta de Manuel Raga

Andrés A. Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno de Tamaulipas, Norma Alicia Pedraza Melo, reveló que se han identificado presuntas faltas administrativas graves por montos superiores a los seis millones de pesos en el Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE), correspondientes a administraciones anteriores.

Lo anterior, luego de que la Auditoría Superior del Estado (ASE) detectara irregularidades en la revisión de las cuentas públicas de 2023, en las que el organismo deportivo figura entre las dependencias señaladas por observaciones.

“En el INDE se han identificado faltas administrativas calificadas como graves de administraciones pasadas, con montos superiores a los seis millones de pesos, cuyas resoluciones competen al Tribunal de Justicia Administrativa y a la instancia fiscalizadora”, señaló la funcionaria estatal.

Pedraza Melo explicó que tanto la Auditoría Superior del Estado como la Auditoría Superior de la Federación realizan revisiones para identificar posibles irregularidades y determinar la existencia de presuntas responsabilidades administrativas.

Precisó que aquellas conductas clasificadas como no graves permanecen bajo la competencia de las autoridades correspondientes, encargadas de llevar a cabo los procedimientos de investigación y substanciación.

“Conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas, las sanciones por faltas no graves pueden incluir amonestaciones privadas o públicas, suspensiones, destituciones o inhabilitaciones de hasta un año”, puntualizó.

BAJO LA LUPA, ADMINISTRACIÓN ANTERIOR

Cabe señalar que las observaciones corresponden al periodo en el que el exbasquetbolista profesional Manuel Raga Navarro estuvo al frente del Instituto del Deporte de Tamaulipas, durante los años 2022 y 2023.

Las irregularidades detectadas forman parte de los procedimientos de revisión y determinación de responsabilidades por parte de las autoridades competentes.

Hasta el momento, los señalamientos corresponden a presuntas faltas administrativas, por lo que será responsabilidad de las instancias correspondientes determinar las sanciones que pudieran derivarse de estos procedimientos.