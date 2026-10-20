Darán “manita de gato” a espacios deportivos por la ON 2027

Andrés A. Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya reconoció que a pesar de que Tamaulipas será sede de la Olimpiada Nacional 2027, no se contempla la construcción de nuevas instalaciones deportivas en Victoria.

“Será únicamente rehabilitación las que se estarán realizando para llevar acabo este evento deportivo en el 2027”.

Añadió que actualmente no se han cuantificado el recurso para estas rehabilitaciones, las cuales se estarán enfocando principalmente en la Unidad Deportiva “Adolfo Ruiz Cortines” (URDAC).

“Se estarán rehabilitando las luminarias de varias partes de la unidad, como es el caso de las canchas de Tochito, Frontón, Básquetbol y entre otros espacios”.

Añadió que las luminarias del Estadio Marte R. Gómez no se contemplan en la rehabilitación, ya que asegura que estas se encuentran en buenas condiciones.

“Se va a cumplir la petición que hizo SEBIEN y el INDE Tamaulipas para los trabajos de rehabilitación que se están contemplando para este evento”.

Cabe señalar que explicó que las licitaciones de estas rehabilitaciones se estarán viendo en el mes de noviembre, ya que la Olimpiada Nacional se disputa en mayo del próximo año.