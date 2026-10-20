INDE Tamaulipas realizó visorías gratuitas para integrar selecciones rumbo a la ON 2027

El Instituto del Deporte de Tamaulipas llevó a cabo una serie de visorías gratuitas en distintas disciplinas, con el objetivo de detectar talento deportivo e integrar las selecciones estatales que representarán a la entidad en el proceso rumbo a la Olimpiada Nacional CONADE 2027.

Las evaluaciones contemplaron las disciplinas de voleibol, handball, softbol y basquetbol, con actividades en Ciudad Victoria, Reynosa, Matamoros y Ciudad Madero, de acuerdo con las categorías y ramas establecidas para cada deporte.

Uno de los principales aspectos de esta convocatoria fue que las visorías fueron gratuitas y no requirieron aval de entrenadores de clubes ni de terceras personas, por lo que las y los deportistas tuvieron la oportunidad de presentarse de manera directa a las evaluaciones correspondientes.

En Ciudad Victoria se concentraron actividades de voleibol, handball y softbol, mientras que otras disciplinas tuvieron presencia en municipios de las zonas norte y sur del estado, con el propósito de ampliar la detección de talento y brindar oportunidades a deportistas de distintas regiones de Tamaulipas.

Las evaluaciones reunieron a jóvenes de diferentes categorías y ramas, quienes fueron observados por personal encargado de los procesos de selección, como parte de la preparación de los representativos estatales que competirán en el proceso clasificatorio rumbo a la Olimpiada Nacional CONADE 2027.

Con estas acciones, el Instituto del Deporte de Tamaulipas avanza en la conformación de sus selecciones estatales y fortalece el proceso de detección de nuevos talentos, con una convocatoria abierta y sin intermediarios para los deportistas interesados en buscar un lugar dentro de los equipos representativos.

El proceso continuará con las siguientes etapas de evaluación y preparación de los atletas seleccionados, de cara a la participación de Tamaulipas en la Olimpiada Nacional CONADE 2027.