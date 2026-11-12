INDE Tamaulipas fortalece el tiro deportivo rumbo al Nacional 2027

Noviembre 11 de 2026

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El director general del Instituto del Deporte de Tamaulipas, Manuel Virués Lozano, visitó el área de tiro deportivo de la Unidad Deportiva Siglo XXI, en Ciudad Victoria, donde encabezó la entrega de equipamiento y material especializado para fortalecer la preparación de los atletas.

Durante el encuentro, Virués Lozano felicitó a las y los deportistas por los resultados obtenidos en la Olimpiada Nacional CONADE 2026, competencia en la que conquistaron un total de 23 medallas, cifra que coloca al tiro deportivo entre las tres disciplinas con mejores resultados para Tamaulipas.

Como parte de esta visita, el titular del INDE realizó la entrega de rifles, pistolas, tanques y diverso material necesario para los entrenamientos, mediante una inversión considerable destinada a mejorar las condiciones de preparación de los seleccionados estatales.

“Este apoyo es para sumar al gran trabajo que vienen haciendo. Queremos que lleguen más medallas de oro y que el tiro deportivo de Tamaulipas siga siendo referente”, expresó el director del Instituto del Deporte.

Asimismo, presentó oficialmente a Elizabeth Nieves como nueva entrenadora de Tamaulipas, quien se incorpora al cuerpo técnico que encabezan los profesores Arnoldo Rodríguez y Édgar Rocha.

Nieves cuenta con trayectoria internacional como seleccionada nacional, además de récords nacionales y participación en procesos olímpicos. Entre sus principales resultados destaca la medalla de plata en los Juegos Panamericanos Junior de 2021 y el oro en los Juegos Centroamericanos de 2023.

Con estas acciones, el INDE Tamaulipas, con apoyo del gobernador Américo Villarreal Anaya, busca fortalecer la infraestructura, el equipamiento y el trabajo técnico del tiro deportivo, con el objetivo de mantener el crecimiento de la disciplina y elevar sus resultados en futuras competencias nacionales e internacionales.