Tamaulipecos hacen historia en Copa del Mundo de tiro con arco paralímpico

Santiago de Chile.- El director general del Instituto del Deporte de Tamaulipas, Manuel Virués Lozano, celebró la destacada actuación de los tamaulipecos Gerardo Rodríguez Banda y Jorge Payán en la Hyundai World Archery Para Series Santiago 2026, celebrada en Chile.

«Gerardo Rodríguez Banda se colgó el oro por equipos varonil, un resultado enorme que confirma su gran trayectoria y que pone a Tamaulipas en lo más alto a nivel internacional. Estamos muy orgullosos de él», destacó Virués Lozano.

Señaló que este logro es fruto de la disciplina del atleta y del respaldo que se ha brindado desde el INDE Tamaulipas, con la entrega de equipamiento especializado para su arco, apoyo que ha sido posible gracias al impulso del gobernador Américo Villarreal Anaya.

Asimismo, resaltó la participación del tamaulipeco Jorge Payán, quien como parte del cuerpo técnico nacional, avanzó a la final en la modalidad de recurvo varonil junto al arquero Hernán Darío Garza, conquistando la medalla de plata tras superar en semifinales al actual campeón del mundo, el también mexicano Samuel Molina.

«Tenemos a Tamaulipas presente en lo más alto, no solo con atletas, sino también con entrenadores de nivel mundial como Jorge Payán. Esto habla del talento que hay en nuestro estado», afirmó.

Finalmente, el titular del INDE reiteró que se continuará respaldando a las y los atletas y entrenadores tamaulipecos que forman parte de procesos de alto rendimiento, para que sigan representando con orgullo a México y a Tamaulipas en competencias nacionales e internacionales.