Tamaulipas apunta a recibir Nacional de Voleibol en 2027

Andrés A. Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Aunque todavía no se han revelado todos los detalles, el director del Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE), Manuel Virués Lozano, adelantó que el estado podría albergar un torneo nacional de voleibol de sala en 2027.

“Viene un evento muy bueno el próximo año (2027). Se los voy a platicar en dos semanas porque necesito hablarlo con el gobernador, ya que solo falta su visto bueno para que este evento se apruebe”, señaló.

Sin precisar la fecha ni la sede donde se desarrollaría la competencia, Virués Lozano confirmó que se trata de un evento nacional de voleibol de sala.

“Sí, es un evento de voleibol de sala, pero, insisto, necesitamos la autorización del gobernador para darle luz verde”, expresó.

De concretarse, Tamaulipas sumaría para 2027 una competencia de carácter nacional a su calendario deportivo; sin embargo, será en las próximas semanas cuando el INDE dé a conocer los detalles y confirme oficialmente la realización del torneo.