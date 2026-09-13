Lezama y Arévalo debutan con triunfo en el boxeo profesional

Angel Alejandro Vazquez Teran

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El boxeo victorense vivió una noche triunfal con los debuts profesionales de Diego Lezama y Sebastián Arévalo, quienes salieron con el brazo en alto en sus respectivos combates desarrollados en La Quinta Margarita, durante una función que también incluyó peleas de exhibición de boxeo olímpico y Muay Thai.

En el combate estelar, Diego Lezama tuvo un debut soñado al imponerse por nocaut técnico en el primer asalto ante Fidel Hernández originario de El Mante. El pugilista victorense envió en dos ocasiones a la lona a su rival, siendo la segunda caída la que obligó a detener la pelea a los 2 minutos con 56 segundos.

Por su parte, Sebastián Arévalo también comenzó con el pie derecho su trayectoria profesional. En la pelea coestelar enfrentó a Javier Clemente ‘el Romano’ Márquez procedente de Veracruz, al que derrotó por decisión unánime después de tres episodios.

Arévalo derribó en una ocasión a su oponente y mostró mayor dominio a lo largo del combate, argumentos suficientes para que los jueces le otorgaran la victoria.

Previamente, Abraham Lezama subió al cuadrilátero para disputar una pelea de preparación, en la que también consiguió el triunfo. Este compromiso le permitió mantenerse activo de cara a su próxima participación en Pachuca.

La función se complementó con diversos combates de exhibición de boxeo olímpico, en los que participaron pugilistas locales. Además, al inicio de la velada se realizaron tres demostraciones de Muay Thai a cargo de representantes del gimnasio Garuda Muay Thai.

Con las victorias de Diego Lezama y Sebastián Arévalo, el boxeo victorense cerró una jornada positiva y celebró el inicio triunfal de dos nuevas carreras dentro del profesionalismo.