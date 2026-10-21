Se viene el torneo navideño de la Aguayo

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.— Con el propósito de mantener viva la tradición beisbolera y ofrecer a los pequeños peloteros la oportunidad de demostrar sus habilidades dentro del diamante, la Liga Infantil de Béisbol Santa María de Aguayo prepara una nueva edición de su tradicional Torneo Navideño, programado del 11 al 13 de diciembre en diferentes campos de la capital del estado.

El anuncio fue realizado por el presidente de la organización, el ingeniero Alfredo Rodríguez Valdez, quien confirmó que la competencia contemplará la participación de equipos de distintas categorías, con la intención de brindar espacio a jugadores de diversas edades y continuar impulsando el desarrollo del llamado «rey de los deportes» entre la niñez y la juventud victorense.

La convocatoria contempla siete divisiones: Pre Moyote, Moyote, Pingüa, Pequeña, Intermedia, Junior y Senior, con lo que la Liga Santa María de Aguayo busca asegurar una amplia participación y ofrecer un nivel competitivo adecuado para cada edad.

La organización de este certamen representa también una oportunidad para que los conjuntos continúen con su preparación, pongan en práctica lo aprendido en los entrenamientos y disfruten de una competencia donde prevalezcan el compañerismo, la disciplina y el respeto.

Rodríguez Valdez destacó la importancia de mantener una coordinación adecuada entre las diferentes áreas de la liga, con el objetivo de que cada jornada se desarrolle de manera ordenada y que las familias encuentren las condiciones óptimas para disfrutar de los partidos.

Para sacar adelante el compromiso, directivos y colaboradores trabajarán de manera conjunta en las tareas organizativas, buscando superar las expectativas tanto de los equipos como de los seguidores de los pequeños beisbolistas.

En estas labores participará la presidenta del Comité de Damas, Lorena Spirilla Castillo, quien coordinará las actividades de su área. Asimismo, Georgina Aguilar Moctezuma, responsable de la difusión y redes sociales, estará a cargo de mantener informada a la comunidad sobre los pormenores y avances del torneo.

Esta difusión oportuna será clave para que jugadores, representantes y aficionados conozcan la información oficial conforme se acerque la fecha inaugural.