Convoca INDE Tamaulipas a Visorias para Selección de Futbol Femenil

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con el objetivo de detectar talento y conformar los representativos estatales rumbo a la Olimpiada Nacional 2027, el Instituto del Deporte de Tamaulipas llevará a cabo una serie de visorías para integrar la Selección Tamaulipas de Futbol Femenil en cuatro municipios de la entidad durante noviembre y diciembre.

El director general del INDE Tamaulipas, MBA Manuel Virués Lozano, informó que este proceso busca ampliar la detección de talento en el futbol femenil y brindar oportunidades a las jóvenes jugadoras de distintas regiones del estado.

“Queremos que ninguna niña con talento se quede sin ser vista. Por eso llevaremos estas visorías a cuatro zonas del estado, para conformar selecciones fuertes y competitivas de cara a la ON 2027”, destacó Virués Lozano.

La convocatoria está dirigida a futbolistas de las categorías 2012 y 2013-2014.

La primera jornada será en Ciudad Victoria, los días 7 y 8 de noviembre en la Unidad Deportiva, a partir de las 8:30 horas. Posteriormente continuará en Tampico, el 21 y 22 de noviembre en el Polideportivo de la Ciudad Deportiva, desde las 9:00 horas. La tercera sede será Matamoros, el 28 y 29 de noviembre en el CAR Matamoros, también a las 9:00 horas. Finalmente, Reynosa recibirá la última etapa los días 5 y 6 de diciembre en el Polideportivo, con actividad programada desde las 9:00 horas.

Con estas acciones, el INDE Tamaulipas refrenda su compromiso de impulsar el desarrollo del futbol femenil y fortalecer el semillero deportivo en la entidad.