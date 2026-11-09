Correcaminos deja escapar el triunfo ante Delfines

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Correcaminos dejó escapar la victoria en los últimos minutos del encuentro y terminó empatando 2-2 ante Delfines de Coatzacoalcos, aunque logró rescatar el punto extra en la tanda de penales para sumar dos unidades en la recta final de la primera vuelta de la Temporada 2026-2027 de la Liga Premier de Segunda División.

Pese a tomar la ventaja en dos ocasiones, el conjunto universitario no logró mantener el resultado y permitió que los veracruzanos le arrebataran el triunfo en los instantes finales del compromiso disputado en el estadio Marte R. Gómez.

Desde los primeros minutos, el equipo dirigido por Jorge Urbina buscó imponer condiciones y generó las primeras aproximaciones de peligro, aunque el marcador permaneció sin movimiento durante la primera media hora.

Fue al minuto 30 cuando Correcaminos aprovechó un grave error del guardameta visitante, situación que Gianni Rubli Álvarez capitalizó para abrir el marcador y adelantar 1-0 a los universitarios, ventaja que conservaron hasta el descanso.

Para la segunda mitad, Delfines adelantó líneas y comenzó a generar peligro mediante contragolpes, estrategia que rindió frutos al minuto 81, cuando Erick Meléndez aprovechó una mala salida de la defensa naranja para establecer el 1-1.

Sin embargo, la respuesta de Correcaminos fue inmediata. Apenas cuatro minutos después, Manuel “Bolo” Garza encontró un balón en los linderos del área y sacó un disparo que terminó en el fondo de las redes para devolverle la ventaja a los locales, ahora por 2-1.

Cuando parecía que los universitarios se quedarían con los tres puntos, apareció Roberto Quintero al minuto 90 para aprovechar un descuido defensivo y marcar el 2-2 definitivo, dejando escapar una victoria que Correcaminos tenía prácticamente en sus manos.

Con la igualdad en el tiempo reglamentario, el punto extra se disputó desde los once pasos, donde el guardameta Ian García se convirtió en la figura del encuentro al detener tres disparos y asegurar que la UAT sumara dos unidades.

En su próximo compromiso, Correcaminos viajará al Estado de México para enfrentar a Artesanos de Metepec, mientras que Delfines de Coatzacoalcos recibirá a Mineros de Fresnillo.