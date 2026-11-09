Garantiza UAT cobertura académica con más de 2 mil docentes de horario libre

La secretaria general asegura que la universidad cuenta con personal suficiente para atender ausencias y necesidades en las aulas.

Por José Gregorio Aguilar

Domingo 08 de noviembre del 2026

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) dispone de alrededor de dos mil docentes bajo la modalidad de horario libre, lo que permite atender ausencias y necesidades académicas sin afectar la cobertura educativa en las distintas facultades y unidades académicas de la institución.

La secretaria general de la UAT, María Concepción Placencia Valadez, señaló que actualmente la universidad mantiene una plantilla suficiente de profesores para garantizar la atención de los estudiantes y el desarrollo normal de las actividades docentes.

Explicó que la institución opera bajo los lineamientos establecidos para la educación superior, manteniendo indicadores favorables en la relación entre alumnos y docentes.

«Estamos bien, no tenemos sobrepaso de docentes más que de contratación», expresó la funcionaria universitaria al referirse a la capacidad operativa de la universidad.

Indicó que actualmente la máxima casa de estudios cuenta con 839 maestros de tiempo completo, quienes además de impartir clases realizan actividades de investigación, asesoría de tesis, gestión académica y vinculación institucional.

Precisó que estas funciones forman parte de las responsabilidades sustantivas del personal académico, por lo que la universidad mantiene esquemas de apoyo para garantizar la continuidad de las clases cuando algunos docentes deben cumplir otras encomiendas.

Placencia Valadez señaló que siete de cada diez profesores pertenecen a la modalidad de horario libre, esquema que contribuye a fortalecer la cobertura educativa en las distintas áreas de conocimiento.

Añadió que la participación conjunta de docentes de tiempo completo y de horario libre permite atender las necesidades académicas que se presentan durante cada ciclo escolar.

Asimismo, destacó que la institución mantiene una planeación permanente de sus recursos humanos para responder a la demanda estudiantil y preservar la calidad de la enseñanza.

Por último, afirmó que la prioridad de la universidad es garantizar que los estudiantes cuenten con atención académica suficiente y con personal capacitado en cada uno de los programas educativos que ofrece la institución.