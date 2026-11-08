Asume la UAT presidencia de la Red Nacional de Escuelas de Ingeniería Petrolera

Reynosa, Tam.; 7 de noviembre de 2026.

La Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe (UAMRR) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) asumió la Presidencia de la Mesa Directiva de la Red Nacional de Escuelas de Ingeniería Petrolera, A.C. (RNEIP) para el periodo 2026-2029.

Durante la Asamblea General Ordinaria, la coordinadora del programa educativo de Ingeniero Petrolero de la UAMRR, Mtra. Rosario Cruz Pérez, fue nombrada presidenta de la Mesa Directiva de la RNEIP.

Con este nombramiento, la UAT asume la encomienda de liderar los trabajos nacionales enfocados en la reactivación institucional, la digitalización y la vinculación efectiva con el sector energético.

A través de sus redes sociales, la Unidad Académica agradeció al rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, por el firme impulso a la vinculación académica, cuyo propósito es fortalecer la calidad educativa de los programas que se ofrecen a los estudiantes de la institución.

Asimismo, se reconoció el respaldo del director de la UAMRR, Dr. Jaime Gerardo Malacara Nájar, en el fortalecimiento de este logro.

El nuevo Plan de Trabajo 2026-2029 de la RNEIP impulsará tres ejes clave: Gobernanza digital y modernización institucional; Alianzas estratégicas orientadas a la inserción laboral y visitas técnicas; y Actualización docente y consolidación de comisiones especializadas.

La Red Nacional de Escuelas de Ingeniería Petrolera es una asociación civil que agrupa a diversas instituciones de educación superior con el objetivo de elevar la formación académica, la investigación y la vinculación con la industria energética en el país.