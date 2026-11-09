Renueva Villavicencio con Gigantes

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La opuesta victorense Cinthya Villavicencio, fue renovada por la escuadra hidrocálida Gigantes de Aguascalientes de la Liga de Voleibol Profesional.

Con 22 años de edad, 1.70 metros de estatura y desempeñándose en la posición de opuesta, Villavicencio representa una de las apuestas de continuidad del conjunto hidrocálido, el cual busca fortalecer su estructura deportiva de cara a sus próximos compromisos.

La jugadora mexicana, quien portará el número 3, tendrá una nueva oportunidad de aportar su capacidad ofensiva y seguir desarrollándose en una demarcación que exige potencia, precisión y determinación en los momentos clave de cada encuentro.

Su renovación forma parte de los movimientos con los que Gigantes de Aguascalientes busca dar solidez a su proyecto competitivo, combinando juventud y experiencia dentro de la cancha.

Con esta confirmación, Cinthya Villavicencio se prepara para escribir un nuevo capítulo en su trayectoria profesional, ahora con el desafío de contribuir a los objetivos del equipo y continuar consolidándose en el voleibol nacional.