Proyecta Tamaulipas crecimiento de 3 a 5% en presupuesto estatal para 2027

Por José Gregorio Aguilar

Domingo 08 de noviembre del 2026

La Secretaría de Finanzas de Tamaulipas prevé concluir entre el 15 y 20 de noviembre el anteproyecto del Presupuesto de Egresos 2027, documento que posteriormente será enviado al Congreso del Estado durante las primeras semanas de diciembre.

El titular de la dependencia, Carlos Irán Ramírez González, explicó que el diseño del paquete económico estatal continúa en elaboración y dependerá también de la aprobación definitiva del presupuesto federal, del cual se desprenden diversas proyecciones para las entidades federativas.

Señaló que la propuesta contempla un crecimiento estimado de entre 3 y 5 por ciento respecto al ejercicio actual, bajo un esquema de disciplina financiera y planeación presupuestal.

El funcionario indicó que los principales ejes del gasto público seguirán concentrándose en bienestar social, salud, educación, seguridad pública e infraestructura productiva.

«En esos rubros nos vamos a seguir enfocando y en ese sentido vamos a seguir trabajando como lo hemos venido haciendo en los ejercicios fiscales anteriores», expresó.

Respecto al cierre del presente ejercicio fiscal, afirmó que la administración estatal mantiene la expectativa de registrar el menor nivel posible de subejercicio, e incluso alcanzar un manejo presupuestal sin recursos pendientes de ejercer.

Ramírez González destacó además que la reciente revisión realizada por la Auditoría Superior de la Federación concluyó sin observaciones para el gobierno estatal, situación que atribuyó al manejo ordenado de las finanzas públicas.

Añadió que actualmente se encuentran provisionados los recursos necesarios para cubrir aguinaldos y demás compromisos laborales de fin de año, para lo cual se contempla una derrama cercana a los cuatro mil millones de pesos.

Sobre las participaciones federales, aseguró que, aunque han existido ajustes a nivel nacional, Tamaulipas no ha registrado afectaciones derivadas de este fenómeno y mantiene estabilidad en sus ingresos.

Por último, reiteró que el presupuesto para 2027 se construye bajo criterios de responsabilidad financiera y sin contemplar la creación de nuevos impuestos, manteniendo la prioridad en programas sociales y áreas estratégicas para el desarrollo del estado.